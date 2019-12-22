Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 639 bin 139700lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 31 bin 139 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 258 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1466 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 1381 lira 32 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 164 milyon 764 bin 349 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 162 milyon 839 bin 603 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA