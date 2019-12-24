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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

24.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:22 Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 88 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 439 bin 827 lira oldu. Bu rakam pazar günü 26 milyon 889 bin 985 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 88 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 219 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1468 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 1383 lira 10 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 171 milyon 340 bin 470 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 173 milyon 604 bin 661 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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