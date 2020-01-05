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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1495 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

05.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:06 Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1495 lira 39 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 887 bin 323 lira oldu. Bu rakam cuma günü 14 milyon 381 bin 622 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1495 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 282 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1540 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 1450 lira 53 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 212 milyon 27 bin 335 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 210 milyon 120 bin 383 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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