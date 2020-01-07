Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1489 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 94 bin 382 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 534 bin 335 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1489 lira 5 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 442 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1533 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 1444 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 229 milyon 618 bin 36 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 229 milyon 30 bin 522 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA