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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında, dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1482 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

10.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:22Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında, dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1482 lira 84 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün, spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 656 bin 640 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 41 bin 410 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında, dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1482 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 486 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1527 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 1438 lira 35 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün, 238 milyon 774 bin 876 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 239 milyon 901 bin 394 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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