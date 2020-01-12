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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

12.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:12Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 26 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 90 bin 638 lira oldu. Bu rakam cuma günü 8 milyon 261 bin 823 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 907 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1504 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 1416 lira 45 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 223 milyon 722 bin 358 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 220 milyon 360 bin 455 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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