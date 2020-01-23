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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1478 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

23.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:28Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1478 lira 19 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 34 bin 903 lira oldu. Bu rakam salı günü 9 milyon 647 bin 544 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1478 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 112 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1522 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 1433 lira 84 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 233 milyon 992 bin 258 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 233 milyon 13 bin 236 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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