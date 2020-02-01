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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1484 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

01.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:26Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1484 lira 45 kuruş olarak belirlendi.?
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 263 bin 851 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 5 milyon 293 bin 306 lira olarak gerçekleşmişti.?
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1484 lira 45 kuruş oldu.
Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 551 bin metreküp olarak tespit edildi.??
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1528 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 1439 lira 92 kuruş olarak açıklandı.??
Türkiye'ye dün 214 milyon 561 bin 502 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 213 milyon 353 bin 951 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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