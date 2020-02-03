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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1473 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

03.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:16Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1473 lira 74 kuruş olarak belirlendi.?
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 733 bin 746 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 12 milyon 849 bin 26 lira olarak gerçekleşmişti.?
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1473 lira 74 kuruş oldu.
Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 894 bin metreküp olarak tespit edildi.??
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1517 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 1429 lira 53 kuruş olarak açıklandı.??
Türkiye'ye dün 163 milyon 498 bin 925 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 164 milyon 992 bin 426 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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