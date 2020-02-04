Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1474 lira 34 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 656 bin 102 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 733 bin 746 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1474 lira 34 kuruş oldu.

Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 190 bin metreküp olarak tespit edildi.??

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1518 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 1430 lira 11 kuruş olarak açıklandı.??

Türkiye'ye dün 182 milyon 692 bin 330 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 489 bin 276 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA