Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1452 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 177 bin 753 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 10 milyon 996 bin 451 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1452 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 8 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1495 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 1408 lira 79 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 222 milyon 508 bin 477 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 220 milyon 832 bin 747 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA