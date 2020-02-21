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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1470 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

21.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:32Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1470 lira 70 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 987 bin 785 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 12 milyon 413 bin 924 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1470 lira 70 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 114 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1514 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 1426 lira 58 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 193 milyon 490 bin 518 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 194 milyon 40 bin 721 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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