Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1459 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 50 bin 562 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 6 milyon 131 bin 24 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1459 lira 76 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 203 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1503 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 1415 lira 97 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 186 milyon 5 bin 575 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 187 milyon 242 bin 640 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA