Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1457 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 686 bin 891 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 7 milyon 315 bin 621 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1457 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 967 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1501 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 1414 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 148 milyon 712 bin 869 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 148 milyon 411 bin 975 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA