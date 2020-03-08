Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1418 lira 92 kuruş olarak belirlendi.
08.03.2020 14:08
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1418 lira 92 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 666 bin 745 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 6 milyon 435 bin 596 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1418 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 815 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1461 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 1376 lira 35 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 112 milyon 467 bin 815 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 534 bin 170 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 666 bin 745 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 6 milyon 435 bin 596 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1418 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 815 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1461 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 1376 lira 35 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 112 milyon 467 bin 815 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 534 bin 170 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ekonomi
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Ekonomi
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Ekonomi
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Ekonomi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Ekonomi
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Ekonomi
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Ekonomi
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı