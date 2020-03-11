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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1402 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

11.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:28
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1402 lira 15 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 389 bin 678 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 5 milyon 456 bin 769 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1402 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 551 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1444 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 1360 lira 9 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 127 milyon 78 bin 198 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 952 bin 635 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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