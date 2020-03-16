Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1423 lira 79 kuruş olarak belirlendi.
16.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:48
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1423 lira 79 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 141 bin 541 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 5 milyon 497 bin 45 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1423 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 20 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1466 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1381 lira 8 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 121 milyon 244 bin 636 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 115 bin 279 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 141 bin 541 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 5 milyon 497 bin 45 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1423 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 20 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1466 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1381 lira 8 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 121 milyon 244 bin 636 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 115 bin 279 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
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