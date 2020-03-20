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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1454 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

20.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1454 lira 47 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 370 bin 609 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 21 milyon 376 bin 255 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1454 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 738 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1498 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 1410 lira 84 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 185 milyon 953 bin 445 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 187 milyon 57 bin 685 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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