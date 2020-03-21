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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

21.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:06
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 91 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 503 bin 148 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 8 milyon 370 bin 609 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 817 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1504 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 1417 lira 8 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 180 milyon 5 bin 48 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 179 milyon 426 bin 312 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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