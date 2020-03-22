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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1461 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

22.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:12
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1461 lira 40 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 973 bin 36 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 8 milyon 503 bin 148 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1461 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 865 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1505 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 1417 lira 56 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 153 milyon 280 bin 764 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 461 bin 648 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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