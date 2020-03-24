Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1468 lira 78 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 719 bin 702 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 4 milyon 499 bin 183 lira olarak gerçekleşmişti.Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1468 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 576 bin metreküp olarak tespit edildi.Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1512 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 1424 lira 72 kuruş olarak açıklandı.Türkiye'ye dün 150 milyon 155 bin 617 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 294 bin 387 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA