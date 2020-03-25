Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1483 lira 3 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 175 bin 346 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 6 milyon 719 bin 702 lira olarak gerçekleşmişti.Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1483 lira 3 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 514 bin metreküp olarak tespit edildi.Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1527 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 1438 lira 54 kuruş olarak açıklandı.Türkiye'ye dün 129 milyon 461 bin 991 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 990 bin 455 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA