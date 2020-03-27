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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1458 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

27.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:10
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1458 lira 6 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 514 bin 846 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 3 milyon 87 bin 202 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1458 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 842 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1501 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 1414 lira 32 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 134 milyon 927 bin 325 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 317 bin 726 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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