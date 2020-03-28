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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

28.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:06
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 19 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 642 bin 117 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 8 milyon 514 bin 846 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 180 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1504 lira, satış fiyatı ise 1416 lira 38 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 130 milyon 438 bin 226 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 897 bin 80 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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