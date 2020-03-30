Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1464 lira 80 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 468 bin 70 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 5 milyon 676 bin 82 lira olarak gerçekleşmişti.Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1464 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 49 bin metreküp olarak tespit edildi.Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1508 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 1420 lira 86 kuruş olarak açıklandı.Türkiye'ye dün 125 milyon 875 bin 280 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 329 bin 658 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA