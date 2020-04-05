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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1441 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

05.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:04
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1441 lira 69 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 303 bin 562 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 3 milyon 802 bin 817 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1441 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 985 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1484 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 1398 lira 44 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 120 milyon 263 bin 106 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 432 bin 271 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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