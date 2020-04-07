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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1436 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

07.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:40
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1436 lira 36 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 70 bin 514 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 2 milyon 572 bin 604 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1436 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 531 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1479 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 1393 lira 27 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 119 milyon 734 bin 874 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 101 bin 890 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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