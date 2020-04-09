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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1434 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

09.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:12
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1434 lira 78 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 631 bin 705 lira oldu. Bu rakam, salı günü 2 milyon 704 bin 791 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1434 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 837 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1477 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 1391 lira 74 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 111 milyon 358 bin 8 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 377 bin 106 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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