Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1416 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

11.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:04
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1416 lira 71 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 941 bin 302 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 3 milyon 25 bin 458 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1416 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 787 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1459 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 1374 lira 21 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 103 milyon 741 bin 956 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 582 bin 864 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
WhatsApp hattı kuran pazarcı, mahallelinin imdadına koşarak herkesin duasını alıyor Ekonomi
WhatsApp hattı kuran pazarcı, mahallelinin imdadına koşarak herkesin duasını alıyor
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Ekonomi
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
ABD bütçesi koronanın pik yaptığı Mart’ta milyarlarca dolar açık verdi Ekonomi
ABD bütçesi koronanın pik yaptığı Mart'ta milyarlarca dolar açık verdi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Ekonomi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak Ekonomi
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak
Sokağa çıkma yasağında İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma nasıl hizmet verecek? Ekonomi
Sokağa çıkma yasağında İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma nasıl hizmet verecek?
Haberler ›› Ekonomi ››Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:40: Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek - Ekonomi 15:30: Silverline'dan sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne destek - Ekonomi 15:19: Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu - Ekonomi 15:13: Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü (2) - Ekonomi 15:06: Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği - Ekonomi 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler