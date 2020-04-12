Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1412 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

12.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:18
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1412 lira 6 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 954 bin 314 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 3 milyon 941 bin 302 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1412 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 219 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1454 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 1369 lira 70 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 92 milyon 2 bin 830 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 89 milyon 274 bin 255 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

İbrahim Kalın, ’Türkiye IMF ile anlaştı’ iddialarına yanıt verdi Ekonomi
İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
’Türkiye’de WhatsApp yazışmaları denetlenecek’ iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi Ekonomi
"Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek" iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi
Bakan’dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak Ekonomi
Bakan'dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Ekonomi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Ekonomi
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Türkiye ilk çeyrekte 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Ekonomi
Türkiye ilk çeyrekte 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Ekonomi
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Haberler ›› Ekonomi ››Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:08: "Tüketici raftaki ambalajlı ürünlere yöneldi" - Ekonomi 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:32: İKA'dan bölgesel kalkınmaya 261 milyon destek - Ekonomi 15:30: Son 20 günde su tüketimi yüzde 18 arttı - Ekonomi 15:26: Sokağa çıkma yasağında erken çilek hasadı - Ekonomi 15:05: Kısa çalışmaya 200 firma başvurdu - Ekonomi 14:55: Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak - Ekonomi 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber