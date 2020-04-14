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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1400 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

14.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:25
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1400 lira 16 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 554 bin 556 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 3 milyon 8 bin 780 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1400 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 253 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1442 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 1358 lira 16 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 94 milyon 447 bin 121 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 95 milyon 571 bin 799 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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