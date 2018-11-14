Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:26



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:26

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309,99 lira, en düşük 240 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,5 azalarak 120 milyon 548 bin 787 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 309,99 lira, en düşük saat 04.00'te 240 lira olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 298,36 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 299,83 lira oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307,85 lira, en düşük 171,15 liradan işlem gördü.