Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

25 Kasım 2018 Pazar 14:20



25 Kasım 2018 Pazar 14:20

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307,63 lira, en düşük 50,01 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,74 artarak 111 milyon 365 bin 900 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 307,63 lira, en düşük saat 04.00'te 50,01 lira olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 282,91 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 287,36 lira oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 304,19 lira, en düşük 158,81 liradan işlem gördü.