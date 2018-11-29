Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

29 Kasım 2018 Perşembe 14:15



29 Kasım 2018 Perşembe 14:15

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,92 lira, en düşük 159,99 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,03 azalarak 122 milyon 24 bin 14 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 313,92 lira, en düşük saat 04.00'te 159,99 lira olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285,01 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 289,76 lira oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313,09 lira, en düşük 172,22 liradan işlem gördü.