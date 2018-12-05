Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:16



05 Aralık 2018 Çarşamba 14:16

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 293,89 lira, en düşük 127,30 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,66 azalarak 105 milyon 418 bin 842 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 293,89 lira, en düşük saat 04.00'te 127,30 lira olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 258,03 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 264,78 lira oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308,49 lira, en düşük 173,99 liradan işlem gördü.