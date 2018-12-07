Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

07 Aralık 2018 Cuma 14:21



07 Aralık 2018 Cuma 14:21

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 293,73 lira, en düşük 224,95 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,02 artarak 110 milyon 946 bin 628 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 293,73 lira, en düşük saat 14.00'te 224,95 lira olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283,49 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 284,55 lira oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 295,73 lira, en düşük 96,34 liradan işlem gördü.