Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:23



15 Aralık 2018 Cumartesi 14:23

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 292,04 lira, en düşük 1,03 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,42 azalarak 88 milyon 358 bin 690 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 292,04 lira, en düşük saat 05.00'te 1,03 lira olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 240,30 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 245,04 lira oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 291,34 lira, en düşük 114,66 liradan işlem gördü.