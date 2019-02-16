Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 60 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 329 lira 60 kuruş, en düşük saat 10.00'da 10 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 227 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 232 lira 39 kuruş oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 67 kuruş, en düşük 153 lira 54 kuruştan işlem gördü.