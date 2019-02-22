Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 82 kuruş, en düşük 80 lira 42 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,7 azalarak 94 milyon 391 bin 26 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 82 kuruş, en düşük saat 23.00'te 80 lira 42 kuruş olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 257 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 259 lira 80 kuruş oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 69 kuruş, en düşük 92 lira 86 kuruştan işlem gördü.