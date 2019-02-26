Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 87 kuruş, en düşük 126 lira 10 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,74 azalarak 123 milyon 468 bin 76 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 321 lira 87 kuruş, en düşük saat 04.00'te 126 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 280 lira 1 kuruş oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 12 kuruş, en düşük 143 lira 1 kuruştan işlem gördü.