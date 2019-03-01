Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 61 kuruş, en düşük 29 lira 99 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,48 azalarak 112 milyon 54 bin 533 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 325 lira 61 kuruş, en düşük saat 00.00'da 29 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 279 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 282 lira 66 kuruş oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 62 kuruş, en düşük 160 liradan işlem gördü.