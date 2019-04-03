Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 88 kuruş, en düşük 178 lira 71 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,7 azalarak 112 milyon 696 bin 389 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 308 lira 88 kuruş, en düşük saat 03.00'te 178 lira 71 kuruş olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 277 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 281 lira 8 kuruş oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 93 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruştan işlem gördü.