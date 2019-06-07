Spot piyasada elektrik fiyatları

Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 35 kuruş, en düşük 10 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 88,66 artarak 75 milyon 178 bin 396 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 306 lira 35 kuruş olurken, en düşük 06.00'da 10 lira olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 211 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 216 lira 62 kuruş oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 302 lira 93 kuruş, en düşük 10 liradan işlem gördü.