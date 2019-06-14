14.06.2019 14:17
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira, en düşük 47 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira, en düşük 47 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,15 azalarak 93 milyon 848 bin 175 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 301 lira, en düşük saat 06.00'da 47 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 223 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 226 lira 76 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 13 kuruş, en düşük 160 lira 63 kuruştan işlem gördü.
Kaynak: AA
Ekonomi

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