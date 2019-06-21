Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 12 kuruş, en düşük 165 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,24 azalarak 108 milyon 365 bin 268 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 303 lira 12 kuruş, en düşük saat 06.00'da 165 lira 83 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 255 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 260 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 304 lira 99 kuruş, en düşük 171 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA