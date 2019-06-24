24.06.2019 14:20
Haberler » Ekonomi » Haber

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 74 kuruş, en düşük 90 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 74 kuruş, en düşük 90 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 artarak 135 milyon 559 bin 141 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 308 lira 74 kuruş, en düşük saat 06.00'da 90 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 283 lira 68 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 61 kuruş, en düşük 119 lira 99 kuruştan işlem gördü.
Kaynak: AA
Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
16:23 Çiftçilere ÇKS başvurusu uyarısı
16:22 Trump'ın eleştirileri sürüyor: Fed ne yaptığını bilmiyor
16:21 AB'den gıdada çifte standart araştırması
16:20 TMSF: Yaşar Grubu'nun TMSF'ye olan borcu ödendi
16:18 CHP Milletvekili Akın'dan Alman devine çağrı: "Balıkesir olarak bu yatırıma talibiz"
16:17 Gürcistan'da protestolar sonucu seçim sistemi değişti
16:17 Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı