Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305 lira 8 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,69 azalarak 138 milyon 900 bin 584 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 305 lira 8 kuruş, en düşük saat 06.00'da 100 lira 1 olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 284 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 288 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 56 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA