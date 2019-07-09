09.07.2019 14:17
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 350 lira 1 kuruş, en düşük 310 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 350 lira 1 kuruş, en düşük 310 lira 82 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,13 azalarak 169 milyon 207 bin 151 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 16.00'da 350 lira 1 kuruş, en düşük saat 06.00'da 310 lira 82 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 330 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 331 lira 77 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 385 lira, en düşük 312 lira 26 kuruştan işlem gördü.
Kaynak: AA
Ekonomi

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