Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 23 kuruş, en düşük 269 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,36 azalarak 133 milyon 683 bin 921 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 314 lira 23 kuruş, en düşük saat 07.00'de ve 09.00'da 269 lira 17 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 303 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 99 kuruş, en düşük 300 lira 84 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA