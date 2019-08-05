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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 29 kuruş, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

05.08.2019 14:24 Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 29 kuruş, en düşük 250 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,84 azalarak 162 milyon 421 bin 9 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 321 lira 29 kuruş, en düşük saat 06.00'da 250 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 223 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 310 lira 82 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 93 kuruş, en düşük 299 lira 17 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Kaynak: AA

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